Coronavirus e scuola, il ministro Bianchi: "Il 93,4% delle classi in presenza". I dati dell'Umbria

Nonostante l'emergenza Covid riacutizzatasi con il diffondersi della variante Omicron, nove classi su dieci nelle scuole italiane stanno seguendo le lezioni in presenza. Ad assicurarlo è stato il ministro Patrizio Bianchi, durante l'audizione in commissione Cultura alla Camera.

"Alle ore 12 di oggi (mercoledì 19 gennaio, ndr) - ha spiegato il ministro dell'Istruzione -, il 93,4% delle classi sono in presenza. Di questi il 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Le classi totalmente a distanza sono il 6,6%". Dati simili quelli riguardanti la popolazione studentesca: "Su un totale di 7.362.181 studenti - ha proseguito Bianchi, gli alunni in presenza sono l'88,4%. Per l'infanzia gli alunni positivi o in quarantena sono il 9%. Per la primaria il 10,9% e per la secondaria il numero di studenti in Dad o in didattica integrata sono il 12,5%".

Questi poi i dati delle varie regioni illustrati dal ministro: "Per quanto riguarda gli studenti a scuola in Piemonte siamo all'89,4%, in Lombardia all'88%, nel Veneto all'87,8%, in Friuli al 90,7%, in Liguria 87,1%, in Emilia-Romagna 87,4%, in Toscana 89%, in Umbria 89,6%, nelle Marche 87,5%, nel Lazio 89%, in Abruzzo 89,7%, in Molise 82,7%, in Campania 90,2%, in Puglia 90%, in Basilicata 86,8%, in Calabria 86,8%, in Sicilia 83,9%, in Sardegna 91,5%".

Tornando sul 6,6% delle classi in quarantena a livello nazionale, Bianchi ha infine spiegato che "il 7,1% sono in Piemonte, 8,2% in Lombardia, 8,2% nel Veneto, 6,2% in Friuli, 8,4% in Liguria, 7% in Liguria, 7,3% in Emilia, 7,3% in Toscana, 7,3% in Umbria, 6,8% nelle Marche, 7,4% nel Lazio, 5,6% in Abruzzo, 13,7% in Molise, 4,9% in Campania, 6,4% in Puglia, 4,8% in Basilicata, 2,9% in Calabria, 4,4% in Sicilia e 6% in Sardegna".