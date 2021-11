Coronavirus, scuola chiusa e tamponi a tappeto a Cenerente

Tamponi a tappeto dopo la chiusura della scuola primaria di Cenerente. Individuati 33 positivi, tra cui due insegnanti. Il Comitato tecnico scientifico e Nucleo epidemiologico della Regione Umbria hanno deciso di "organizzare un team mobile per effettuare lo screening volontario della popolazione di Cenerente, per poi estenderlo alle località in cui risiedono i bambini che frequentano la scuola e le loro famiglie", scrive la Regione.

I bambini e le loro famiglie, prosegue la Regione, "sono in isolamento, così come sono stati effettuati i tamponi su tutti i contatti. Ora, proprio per salvaguardare la salute dei cittadini e per circoscrivere il più possibile la diffusione del virus, è stato deciso di organizzare un’attività più estesa di tracciamento alla quale i cittadini saranno invitati ad aderire proprio con l’obiettivo preservare se stessi e la comunità in cui risiedono o lavorano o che frequentano, anche per motivi personali e di svago".

“La pratica di rilevazione, anche grazie all’organizzazione di un team mobile, – hanno spiegato nel corso della riunione – potrà servire per costruire un modello da riproporre, in caso di necessità, in altre situazioni. Infatti l’obiettivo è quello di potenziare l’attività di tracciamento per individuare tempestivamente situazioni di criticità e, di volta in volta, mettere in campo le azioni appropriate”.

“Siamo in un momento delicato, I contagi stanno crescendo in tutte le nazioni e in Italia. In questa fase, vogliamo ricordarlo ancora, dobbiamo indossare correttamente la mascherina, evitare luoghi affollati al chiuso e, soprattutto vaccinarsi con prima o terza dose allo scadere dei sei mesi dal completamento del primo ciclo", spiegano il Cts e del Nucleo epidemiologico alla cittadinanza.