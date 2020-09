Coronavirus, doppio tampone negativo per il sindaco di Passignano sul Trasimeno

Buone notizie per il sindaco di Passignano sul Trasimeno. Ad annunciarle è lo stesso Sandro Pasquali, con un post su Facebook: "Secondo Tampone Negativo. Grazie ancora a tutti per la grandissima dimostrazione di affetto, il modo migliore per riempire l’anima".

Il sindaco si era messo in autoisolamento il 23 settembre: "Sono stato contattato, come da procedura, da ASL dipartimento di igiene e prevenzione informandomi di aver partecipato ad un incontro istituzionale in rappresentanza di Passignano dove una persona è successivamente risultata positiva. Il pieno rispetto delle regole, il distanziamento , l’uso della mascherina mi fanno essere tranquillo. La prudenza però non è mai troppa, sia per Roberta che la piccola Anna, che per il resto dei miei familiari, collaboratori, dipendenti ed i tanti cittadini che quotidianamente incontro", aveva spiegato con un post su Facebook. E ancora: "Stamattina ho fatto il tampone che ripeterò sabato. Ad ora, in attesa dei risultati, non ho sintomi di nessun tipo, ma per il rispetto nei confronti del prossimo starò in isolamento fino sabato anche se il ruolo da Sindaco, trattato come un servizio essenziale per la comunità, non impone la quarantena ma un autocontrollo di eventuali sintomi. Ma credo che il rispetto, il porsi allo stesso livello dei cittadini, sia sempre moralmente indicato per chi ricopre ruoli istituzionali. Quindi limiterò tutti i movimenti all’essenziale. Se entrambi i tamponi saranno negativi, ci vedremo da domenica in giro. Grazie a tutti. La cosa che mi scoccia profondamente è non poter sbaciucchiare Anna. Quando mi sono candidato avevo messo mille cose in conto, la pandemia no".