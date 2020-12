Coronavirus in Umbria, l'analisi del nucleo epidemiologico: indice Rt a 0,87

"Dall’inizio del mese di novembre è iniziato un rallentamento della crescita esponenziale dei casi incidenti di SARS CoV 2 e nelle ultime 3 settimane la curva sembra attraversare una fase di stabilizzazione, pur mantenendo una consistente numerosità di casi (in media 100 al giorno)": è quanto emerge dal report a cura del nucleo epidemiologico della Regione Umbria settimanale secondo il quale "negli ultimi 14 giorni la tendenza è ancora ad una lieve diminuzione".

Per la Regione Umbria e il nucleo epidemiologico "a conferma di ciò scendono gli attualmente positivi anche se in modo meno marcato. Il Valore Rt sui casi negli ultimi 14 giorni calcolato con il software R è 0,87 (IC 0,59 -1,16). L’intervallo di confidenza è ampio per effetto della bassa numerosità dei casi. Il tempo di raddoppio è negativo quindi ancora con una tendenza alla diminuzione, anche in questo caso meno marcata. Continua la diminuzione dei ricoveri ordinari e la diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva anche se più lentamente dei ricoveri ordinari. Lenta ma continua anche la diminuzione dei decessi".