Coronavirus, il report del Ministero della Salute: indice Rt, i dati delle Regioni

Coronavirus, ecco il report del Ministero della Salute e della Cabina di regia per il periodo 23 - 29 novembre. In Umbria l'indice Rt è a 0.71.

"Sebbene la pressione sui servizi sanitari sia ancora molto elevata, si osserva complessivamente un miglioramento dell’epidemia sul territorio nazionale con riduzione della velocità di trasmissione, riduzione dell’incidenza calcolata negli ultimi 14 gg e diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva", spiega il Ministero della Salute. "Questo quadro nazionale - sottolinea la Cabina di regia - sottende un quadro diversificato a livello Regionale e sub-regionale. L’incidenza rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale consentendo un’ulteriore significativa diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione segnalati e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri".

Gran parte delle Regioni sono classificate "a rischio moderato di una trasmissione di SARSCoV-2 non controllata/gestibile ma l’elevata incidenza e l’attuale forte impatto sui servizi ospedalieri richiede cautela con un continuo monitoraggio e la necessità di mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti".

