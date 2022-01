Coronavirus, il report dell'Iss: i dati aggiornati sull'efficacia dei vaccini

Dati aggiornati sull'efficacia dei vaccini anti-Covid sono stati forniti dall'Istituto Superiore della Sanità, in un momento in cui è sempre più diffusa la variante Omicron che in Italia ha "una prevalenza stimata all’81% - spiega l'Iss -, con una variabilità regionale tra il 33% e il 100%, mentre la Delta era al 19% del campione esaminato". Questi i dati dell'Iss...

Impatto della vaccinazione nel prevenire nuove infezioni, ricoveri e decessi:

L’efficacia del vaccino (riduzione del rischio rispetto ai non vaccinati) nel prevenire la diagnosi di infezione SARS-CoV-2 è pari a 71% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 57% tra i 91 e 120 giorni, e 34% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale.

Rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa: 95% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 93% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni e 89% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni.

Nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster, l’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa è pari rispettivamente al 68,8% e al 98%.

Il documento dell'Iss