Coronavirus, positivi un assessore e un direttore della Regione Umbria

Il direttore regionale alla protezione civile, Stefano Nodessi, è risultato positivo al covid-19. Ma c'è di più: anche l'assessore regionale Enrico Melasecche e tutta la sua segreteria sono positivi al tampone.

Un caso allarmante che sta accendendo grandi preoccupazioni per il rischio, più che concreto, di un focolaio in regione che non sta risparmiando nessuno. In grande fibrillazione i dipendenti degli uffici perugini di Piazza Partigiani, finalmente avvisati della situazione, 80 dei quali sono già stati chiamati per sottoporsi a tampone. Anche la Tesei è stata richiamata per il test che, per lei, ha dato esito negativo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al via le indagini epidemiologiche per il direttore Nodessi e l'assessore Melasecche da parte della Asl 1 e del Silvestrini per contenere il più possibile il contagio.