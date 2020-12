Coronavirus, variante inglese. La Regione Umbria: "Chi è stato in Irlanda e Gran Bretagna chiami la Usl"

Nuova variante inglese del coronavirus. La Regione Umbria spiega che "l’ordinanza del 20 dicembre 2020 del Ministero della Salute ha decretato il divieto di ingresso e transito alle persone che nei 14 giorni precedenti all’emanazione dell’atto abbiano soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".

E ancora: "E’ previsto, inoltre, che tutte le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei 14 giorni precedenti alla stessa hanno soggiornato o transitato nel regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche sono obbligare a comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente e a sottoporsi a test molecolare o antigenico mediante tampone".

"Chi trova in tale situazione in Umbria –informa il commissario per l’emergenza covid della Regione Umbria, Antonio Onnis - deve comunicarlo ai seguenti indirizzi: prevenzione@uslumbria1.it per i residenti nei Comuni della USL Umbria 1, prevenzione@uslumbria2.it per i residenti nei Comuni della USL Umbria 2. Inoltre, è possibile presentarsi autonomamente presso una delle postazioni drive-through dell’Umbria per sottoporsi a tampone per la ricerca del Coronoavirus, presentando la tessera sanitaria ed un documento di viaggio (anche elettronico) attestante la provenienza. E’ possibile anche telefonare al NUS 800.63.63.63".