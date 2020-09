Referendum e amministrative, seggi aperti anche in Umbria: orari e norme anti-covid

Aperti anche in Umbria dalle ore 7 di oggi (domenica 20 settembre), come nel resto d'Italia, per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari (essendo un referendum confermativo non è previsto un quorum). È la prima consultazione dopo il 'lockdown' e secondo i dati del Ministero dell'Interno sono 667.254 gli elettori umbri (493.858 nella provincia di Perugia) chiamati ad esprimersi, tra questi 345.719 donne (255.455 nella provincia di Perugia) e 321.535 uomini (238.403 nella provincia di Perugia) mentre sono 27.110 i giovani che avranno la possibilità di votare per la prima volta.

Grande attenzione alle norme anti-Covid nei seggi che oggi saranno aperti fino alle 23 per riaprire domani (lunedì 21 settembre) dalle ore 7 alle ore 15. In questi due giorni si viterà anche per le le suppletive del Senato della Repubblica in un collegio della Sardegna e in uno del Veneto e per le regionali in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia. Elezioni amministrative infine in 957 comuni italiani, sei dei quali in Umbria: Valfabbrica, Scheggino, Attigliano, Giove, Ferentillo, Calvi dell'Umbria (non essendoci comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti, non sono previsti turni di ballottaggio, salvo il caso di parità di voti dei candidati sindaco più votati).

Referendum 2020 ed elezioni amministrative: aggiornamento dati affluenza

AGGIORNAMENTI:

Alle ore 12 afflluenza in Italia al 12,25%, sotto la media nazionale l'Umbria con un dato del 9,56% che sale al 17,14% per le elezioni amministrative nei sei comuni della regione in cui si vota per scegliere il sindaco.