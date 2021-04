Perugia, distributore automatico del centro usato come 'covo' di spaccio: 10 giorni di chiusura

Le continue segnalazioni dei cittadini hanno portato un distributore automatico di bevande e generi alimentari del centro storico di Perugia, definito dagli abitanti del quartiere come luogo di spaccio e risse, a finire nel mirino delle forze dell'ordine. Con azioni di monitoraggio e di controllo approfondito la Polizia ha così identificato diverse persone, alcune delle quali pregiudicate, che avevano probabilmente scelto il locale situato in corso Garibaldi come base operativa per i loro traffici.

E il questore Antonio Sbordone "in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - come si legge in una nota della Questura di Perugia - ha disposto la chiusura, per un periodo di 10 giorni" dell'esercizio commerciale. Nel pomeriggio di ieri (mercoledì 31 marzo) la Divisione Amministrativa e Sociale (Pasi) della Questura ha notificato il provvedimento al titolare dell’esercizio realizzando una immediata cessazione degli episodi che avevano aumentato il senso di insicurezza nei residenti.

"Si tratta di un’importante misura - si legge ancora nel comunicato -, mirata a ristabilire la legalità nel quartiere. Continueranno infatti i controlli ed il monitoraggio in zona e, qualora dovessero reiterarsi episodi considerati a rischio per la sicurezza pubblica, il Questore potrebbe decidere di aumentare la durata della sospensione e addirittura di disporre la revoca della licenza, ossia chiudere definitivamente l’esercizio commerciale. Il costante monitoraggio, degli esercizi commerciali e di ritrovo, al fine di assicurare il rispetto delle norme e la regolarità della fruizione degli spazi pubblici continuerà ad essere una priorità dei servizi di Polizia".