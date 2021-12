Coronavirus, l'annuncio della Regione Umbria: "Ci stiamo attivando per una nuova postazione per i tamponi a Perugia"

L'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, annuncia, con una nota, che "alla luce dell’andamento epidemiologico che sta registrando un forte aumento dei contagi in Umbria, la Regione si sta attivando per aumentare i punti in cui si effettuano i tamponi".

Palazzo Donini spiega che potenzierà le postazioni per i tamponi a Perugia. “Il commissario regionale per la gestione dell’emergenza, Massimo D’angelo – ha spiegato Coletto – nella giornata di oggi ha avviato una serie di incontri per la definizione di una nuova postazione per i tamponi a Perugia, in modo da garantire ai cittadini un intervento assistenziale il più celere possibile rispetto alle elevatissime richieste conseguenti all’incremento dei casi dovuto all’elevata diffusività della variante omicron”.

“Il numero di tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri – ha concluso l’assessore - è stato di 4.471, gli antigenici effettuati sono stati 12.497 per un totale 16.968: si tratta di numeri decisamente importanti che comunque richiedono un intervento di potenziamento per strutture sanitarie che già sono sovraccariche di lavoro”.

Dal 22 dicembre il Comune di Perugia ha spostato il il centro per i tamponi drive-through da Santa Lucia a Piazzale Umbria Jazz (Pian di Massiano).