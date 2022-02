Positivo al coronavirus beccato in giro per Perugia: 48enne denunciato per epidemia

E' in isolamento perché positivo al coronavirus, ma esce lo stesso. Denunciato dalla polizia di Perugia per epidemia. Il 48enne è stato fermato dagli agenti durante un controllo in un esercizio commerciale.

L'uomo, secondo la ricostruzione della Questura di Perugia, ha spiegato agli agenti di essere uscito dall'isolamento disposto della Usl perché "non mostrava alcun sintomo".

I poliziotti lo hanno denunciato per epidemia e l'uomo è tornato a casa.

Durante i controlli, in centro e nella zona dei ponti, sono state controllate le certificazioni verdi di circa 100 persone e verificato il rispetto della normativa vigente per oltre 15 esercizi commerciali. "I controlli - scrive la Questura - hanno evidenziato un generale rispetto delle norme di contenimento del contagio, eccezion fatta per il 48enne".