Coronavirus, dipendente del Comune di Spoleto positivo

Caso positivo al Comune di Spoleto, uffici chiusi per sanificazione. Come spiega una nota ufficiale del Comune "nella giornata di sabato 24 ottobre un dipendente del Comune di Spoleto è risultato positivo al Covid-19".

E ancora: "Il lavoratore, che aveva accusato alcuni lievi sintomi nei giorni scorsi, era in malattia dal 15 ottobre".



Uffici chiusi al pubblico - "A scopo precauzionale e per consentire la sanificazione degli uffici, il Comune di Spoleto ha stabilito la chiusura di Palazzo della Genga nelle giornate di lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2020", conclude la nota.

