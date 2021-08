Perugia, gazebo anti-caldo a San Marco: arriva l'ombra per chi aspetta il vaccino anti-Covid

La protezione civile comunale corre ai ripari contro il caldo che sta stringendo Perugia nella sua morsa e causando anche difficoltà ai cittadini che in questi giorni si stanno recando presso i punti vaccinali per aderire alla campagna di vaccinazione anti-Covid.

Proprio nella mattina di oggi (lunedì 16 agosto) sono stati infatti installati due gazebo 6×4 all’esterno del centro vaccinale di San Marco. Le due strutture, che sono state consegnate al Comune dal centro regionale di Protezione Civile, serviranno per dare riparo ai cittadini in fila per le vaccinazioni.