Coronavirus, si rifiuta di esibire il green pass all'ingresso dell'Agenzia delle Entrate: allontanato dalla polizia

La squadra volante della Questura di Perugia in azione davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate in via Borsellino, dove era stata segnalata la presenza di una persona che si rifiutava di esibire il green pass per entrare, così come previsto dalle disposizioni del Governo

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato l’uomo, un 58enne in attesa all’esterno dell’edificio che ha iniziato a riprenderli con il cellulare chiedendo il motivo per cui questi erano lì e perché gli chiedessero i documenti. Gli agenti, dopo averlo ammonito a non divulgare il video registrato con il telefono, lo hanno delucidato sulle normative vigenti in materia di identificazione e di contenimento della diffusione del Covid-19, secondo la quale, per aver accesso negli Uffici Pubblici, era necessaria l’esibizione della certificazione verde.

A quel punto, l’uomo, nonostante continuasse a mostrare un atteggiamento scarsamente collaborativo, ha fornito le proprie generalità ai poliziotti che, dopo averlo identificato, lo hanno invitato a sottoporsi a un tampone rapido per poter acquisire un green pass in tempi rapidi e avere quindi accesso all’ufficio pubblico e l'uomo si è allontanato spontaneamente.