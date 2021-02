Coronavirus, si intensificano i controlli a Perugia: 439 le persone fermate, 12 le multe

Con l'intera Provincia di Perugia in zona rossa, aumentano i controlli delle forze dell'ordine in azione nell'ambito dell'attività coordinata dalla Prefettura per verificare il rispetto delle restrizioni in vigore per l'emergenza coronavirus. Dai 473 del 7 febbraio (378 su persone e 95 sugli esercizi e le attività commerciali) i controlli sono saliti a quota 542 il giorno dopo.

Entrando nel dettaglio, lunedì 8 febbraio sono state 439 le persone fermate per un totale di 12 multe elevate (il giorno precedente erano state 27), mentre è stato sanzionato solo uno dei 103 esercizi commerciali monitorati (il giorno prima erano stati 95).