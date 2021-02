Coronavirus, in giro nonostante la positività: scatta la denuncia

In quarantena perché positiva al coronavirus, una persona è stata denunciata ieri (domenica 21 febbraio) dopo essere stata fermata fuori di casa dalle forze dell'ordine nell'ambito dell'attività coordinata dalla Prefettura di Perugia (la cui provincia è ancora tutta in zona rossa) per verificare il rispetto delle restrizioni in vigore per l'emergenza Covid.

Un'attività che è stata molto intensa nell'ultimo fine settimane, con 1.211 cittadini (681 sabato e 530 domenica) e 395 esercizi commerciali (232 sabato e 163 domenica) sottoposti a controllo. In tutto 36 le multe (18 sabato e altrettante domenica) elevate nei confronti di persone e 2 (una sabato e una domenica) nei confronti dei negozi monitorati.