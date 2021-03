Coronavirus, non si fermano i controlli: 588 le verifiche, 8 le multe

Non si fermano i controlli delle forze dell'ordine nell'ambito dell'attività coordinata dalla Prefettura di Perugia per verificare il rispetto delle restrizioni in vigore per l'emergenza coronavirus.

Un'attività che è stata molto intensa anche ieri, con 468 fermati (8 le multe per il mancato rispetto delle norme anti-Covid) e 180 gli esercizi commerciali (nessuna sanzione) sottoposti a controllo.