Coronavirus, aumentano i controlli: più di 900 in un giorno, ma solo 6 le multe

Forze dell'ordine in azione nella provincia di Perugia per verificare il rispetto delle norme anti-Covid: 732 i cittadini fermati e 159 i negozi monitorati ieri

Si intensificano i controlli delle forze dell'ordine impegnate nell'ambito dell'attività coordinata dalla Prefettura di Perugia per verificare il rispetto delle restrizioni in vigore per l'emergenza coronavirus.

Un'attività che è molto intensa ieri (giovedì 18 marrzo): 732 le persone fermate (il giorno prima erano state 658, una delle quali denunciata per aver violato la quatrantena dovuta alla positività) con 6 sanzioni elevate per il mancato rispetto delle norme anti-Covid (2 in più rispetto alla giornata precedente).

Intensi anche i controlli sugli eserzizi commerciali: 194 quelli monitorati (35 in più rispetto ai 159 del giorno del giorno precedente) e nessuna sanzione (ieri invece era scattata la chiusura provvisoria per un esercizio commerciale in cui era stato constatato il mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid).