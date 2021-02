Coronavirus, aumentano i controlli a Perugia: 564 persone fermate, 10 le multe

Con l'intera Provincia di Perugia in zona rossa, aumentano i controlli delle forze dell'ordine in azione nell'ambito dell'attività coordinata dalla Prefettura per verificare il rispetto delle restrizioni in vigore per l'emergenza coronavirus.

Dai 673 del 15 febbraio (501 su persone e 172 sugli esercizi e le attività commerciali) i controlli sono saliti a quota 721 il giorno dopo. Entrando nel dettaglio, martedì 16 febbraio sono state 564 le persone fermate per un totale di 10 multe elevate (il giorno precedente erano state 13), mentre nessuno dei 157 esercizi commerciali monitorati è stato sanzionato.