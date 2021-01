Coronavirus, forze dell'ordine in strada e nei locali: 451 controlli e una sola multa

Una sola sanzione ieri (lunedì 11 gennaio) a margine dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine nella provincia di Perugia. Secondo i dati resi noti dalla Prefettura, che monitora i servizi di controllo inerenti le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (utilizzo della mascherina e circolazione in orario consentito o con giustificato motivo), sono state 387 le persone fermate con una una sola multa.

Non ci sono state invece denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, per le persone in quarantena perché risultate positive al coronavirus, e nessuna sanzione infine è stata elevata tra le 64 attività commerciali controllate.