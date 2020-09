Coronavirus, 70enne muore all'ospedale di Perugia

Nuovo decesso legato al coronavirus in Umbria. L’azienda ospedaliera di Perugia, con una nota ufficiale, "comunica che nelle prime ore di venerdì 4 settembre è deceduto nel reparto di Terapia Intensiva un cittadino di 70 anni, di origini albanesi, da anni residente a Perugia, per le conseguenze di Covid -19" .

L’uomo, "di ritorno da un viaggio in Albania, era stato ricoverato il 21 agosto presso la struttura complessa di Malattie Infettive è trasferito in Rianimazione dopo che le sue condizioni si erano aggravate anche in presenza di altre patologie", spiegano dal Santa Maria della Misericordia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commissario straordinario Marcello Giannico, informa una nota dell’ospedale, "ha informato il sindaco Romizi ed ha espresso le condoglianze ai familiari a anche a nome del personale sanitario".