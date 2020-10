INVIATO CITTADINO Coronavirus, riapre il forno Pioppi di Mantignana dopo i tamponi e la sanificazione

L’onestà paga. Riaperto Pioppi di Mantignana, con tutti i crismi della prudenza e nel rispetto delle norme. E la clientela risponde. Quel nostro servizio è stato molto letto e ha fornito carburante a un’azienda la cui serietà è provata.

Ci dice la madre del titolare: “L’ambiente è sanificato, tutto il personale è tamponato e risulta negativo. Ci muoviamo nella massima prudenza, muniti dei presidi sanitari previsti”.

“La clientela - continua - ha molto apprezzato la correttezza del nostro comportamento. Il lavoro è ripreso a pieno ritmo, in tutta la tradizionale varietà merceologica. Il bar è aperto fino alle 18:00, rispettando quanto previsto dal decreto. Il negozio fornisce servizi e prodotti secondo consuetudine”. Una notizia che è piaciuta non solo ai mantignanesi, ma anche ai clienti fedeli al marchio dei prodotti reperibili in vari punti vendita. Auguri di buon lavoro.