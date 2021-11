Coronavirus, tamponi a tappeto a Cenerente: si montano le tende per lo screening della popolazione

Tamponi a tappeto dopo la chiusura della scuola primaria di Cenerente, frazione perugina dove ci si prepara per lo screening volontario della popolazione deciso dal Nucleo epidemiologico della Regione Umbria in seguito all'individuazione di 33 positivi (tra cui due insegnanti). Nella serata di oggi (lunedì 22 novembre) sono entrati in azione Protezione civile e Croce Rossa per allestire la struttuta mobile presso cui verranno effettuati i tamponi a partire dalla mattina di domani (martedì 23 novembre).

"I bambini e le loro famiglie - ha spiegato la Regione - sono in isolamento, così come sono stati effettuati i tamponi su tutti i contatti. Ora, proprio per salvaguardare la salute dei cittadini e per circoscrivere il più possibile la diffusione del virus, è stato deciso di organizzare un’attività più estesa di tracciamento alla quale i cittadini saranno invitati ad aderire proprio con l’obiettivo preservare se stessi e la comunità in cui risiedono o lavorano o che frequentano, anche per motivi personali e di svago".

E ancora: “La pratica di rilevazione, anche grazie all’organizzazione di un team mobile - è stato aggiunto dalla Regione - spiegato nel corso della riunione – potrà servire per costruire un modello da riproporre, in caso di necessità, in altre situazioni. Infatti l’obiettivo è quello di potenziare l’attività di tracciamento per individuare tempestivamente situazioni di criticità e, di volta in volta, mettere in campo le azioni appropriate”.