Controlli nei negozi del centro storico, 20enne denunciato per epidemia

Ventenne denunciato per epidemia. Gli agenti della polizia di Perugia, durante i controlli in centro storico per il rispetto delle normative anti Covid, hanno fermato e controllato una coppia di 20enni. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo era stato posto in isolamento fiduciario in quanto positivo al Covid-19.

Il giovane, spiegano dalla Questura di Perugia, ha dichiarato ai poliziotti di essere stato in isolamento fiduciario e, dopo alcuni giorni dalla sua riscontata positività, di essere risultato negativo attraverso un tampone rapido acquistato in farmacia. Così ha deciso di uscire, senza ricevere alcuna autorizzazione ufficiale da parte degli organi sanitari.

Il 20enne è stato denunciato per il reato di epidemia.