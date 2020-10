Coronavirus, casi positivi nelle giovanili del Perugia calcio: attività sospesa

Stop alle attività di alcune squadre del settore giovanile del Perugia Calcio per casi di positività al coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso club biancorosso, con una nota ufficiale pubblicata sul sito della squadra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nota ufficiale del Perugia Calcio - "A seguito del riscontro di alcuni casi di positività al Covid -19 in alcune squadre del settore giovanile - si legge sul sito ufficiale - , A.C. Perugia Calcio comunica che, in via precauzionale, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività delle squadre dell’agonistica da oggi, giovedì 22 ottobre, fino a giovedì 29 ottobre. I casi positivi e i relativi contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente".