Coronavirus, il bollettino di Perugia dell'11 novembre: 3 morti, 104 positivi e 128 guariti

Tre decessi, 104 positivi e 128 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 13.56 dell'11 novembre, sono 2347 (-27 rispetto al 10 novembre) gli attualmente positivi al Covid-19 a Perugia.

All'11 novembre sono 84 (+2 rispetto al 10 novembre) i ricoverati in ospedale, di cui 8 (dato invariato rispetto al 10 novembre) in terapia intensiva, e 2263 (-29 rispetto al 10 novembre) isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 3.967 (+104 rispetto al 10 novembre) i casi totali di positività al Covid-19 registrati a Perugia, 1571 (+128 rispetto al 10 novembre) i guariti e 49 (+3 rispetto al 10 novembre) i decessi.

Il dato sui tamponi effettuati a Perugia non è riportato nella dashboard regionale dell'emergenza coronavirus. Per quanto riguarda il dato umbro, sono 4755 i tamponi effettuati in tutta la regione.