Coronavirus, sei positivi a Passignano sul Trasimeno: "Contagi iniziali fuori dal territorio comunale"

Sale a sei il conteggio dei positivi al coronavirus nel comune di Passignano sul Trasimeno. "Prosegue l’indagine epidemiologica, un altro positivo fa salire i casi a 6", scrive il sindaco Sandro Pasquali in un aggiornamento via Facebook. "Ricordiamo - prosegue - che anche in questo caso si parla di una persona in isolamento da alcuni giorni, un contatto stretto di una persona positiva".

Per il primo cittadino di Passignano sul Trasimeno "il lavoro sta portando i suoi frutti, si sta isolando la rete potenziale di contagio". E di nuovo: "Fondamentale sapere - conclude Pasquali -che i contagi iniziali sono avvenuti fuori dal territorio locale, quindi continuo a sottolineare come Passignano sia sicura ed accogliente".