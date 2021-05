Coronavirus, nuova ordinanza del Ministro della Salute: tutta Italia in zona gialla

Tutta Italia in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 21 maggio, ha firmato una nuova ordinanza, che entrerà in vigore a partire da lunedì 24 maggio

Tutta Italia in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 21 maggio, ha firmato una nuova ordinanza, che entrerà in vigore a partire da lunedì 24 maggio. Il provvedimento, spiega il Ministero della Salute, dispone il passaggio in area gialla per la Regione Valle d'Aosta.

A partire da lunedì 24 maggio le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto saranno in zona gialla.