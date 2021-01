Coronavirus, ufficiale: ordinanza del sindaco di Perugia, chiusa la scuola XX Giugno

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, chiude per sette giorni la scuola XX Giugno per i casi di coronavirus

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, chiude per sette giorni la scuola XX Giugno per i casi di coronavirus. Come si legge nell'ordinanza numero 73 il primo cittadino ordina "al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Perugia 3, Simonetta Zuccaccia, di provvedere immediatamente alla chiusura del plesso scolastico della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia XX Giugno, per 7 giorni".

Come spiegano il Comune di Perugia in un post su Facebook e la Usl Umbria 1 in una nota "è in programmazione lo screening effettuato mediante l'esecuzione di tamponi quantitativi presso i locali della scuola con il coinvolgimento di tutti i soggetti ad oggi non sottoposti a quarantena".

Secondo quanto riportato nell'ordinanza sono sei le classi della primaria in quarantena e due quelle della scuola d'infanzia. La dirigente Zuccaccia ribadisce che "è stato attivato, ogni qual volta che si è reso necessario, il protocollo dei tamponi tramite servizio pubblico, come attesta il carteggio con l’Usl; siamo sempre stati in diretta e costante comunicazione con il referente Usl Umbria 1, dottor Abbritti; non c’è mai stato alcun ritardo nelle informazioni ai genitori".