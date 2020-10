Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco di Foligno per le 'zone della movida'

“In ottemperanza alle misure nazionali, abbiamo adottato misure volte ad evitare situazioni di assembramento. Pertanto, abbiamo emanato un'ordinanza che servirà proprio a regolamentare l’affluenza nelle cosiddette "zone della movida" dove si trova una maggior concentrazione di locali di ristorazione e somministrazione”.

Spiega, con una nota del Comune, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Considerando che, in particolar modo nelle ore serali e notturne è ormai notorio che si possano sviluppare situazioni di assembramento non facilmente controllabili, e quindi con conseguente possibilità di favorire la diffusione del contagio epidemico - sottolinea il sindaco - si dispone che in via Gramsci, piazza Don Minzoni, largo Frezzi, piazza del Grano e via della piazza del Grano, dalle 21 alle 24, sia consentito l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, alle abitazioni ed alle proprietà private, e agli eventi legittimamente consentiti. L'ordinanza resterà in vigore sino al 13 novembre. Si tratta di una regolamentazione, per l’appunto, con lo scopo di garantire al massimo sia le attività che i fruitori delle stesse”.