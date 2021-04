Coronavirus, le nuove ordinanze del ministro della Salute: il colore delle Regioni

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile, ha firmato nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile, ha firmato nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile.

La prima ordinanza, spiega il Ministero della Salute, rinnova la permanenza in zona rossa della Regione Sardegna.

La seconda ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dell'analisi della Cabina di Regia, dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Basilicata, Calabria Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. La terza dispone il passaggio in zona gialla di tutte le altre Regioni.

I provvedimenti, sottolinea ancora il Ministero della Salute, fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Ecco il colore delle Regioni dal 26 aprile: Sardegna in zona rossa; Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta in zona arancione; Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto in zona gialla.