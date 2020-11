Coronavirus, ordinanza del sindaco: chiusa scuola primaria Collepepe

Ordinanza del sindaco Andrea Romizi per chiudere la Scuola Primaria di Collepepe a partire da domani, mercoledì 11 novembre 2020. Un atto dovuto da parte dell'amministrazione comunale in quanto, come segnalato dal Dirigente Scolastico, un alunno è risultato positivo al coronavirus ed è stata disposta la quarantena per gli alunni della classe interessata, per 8 docenti e 1 collaboratore scolastico. Nei giorni scorsi era stata disposta la quarantena per gli alunni di un'altra classe e per altri collaboratori scolastici.