Coronavirus, ordinanza a Gualdo su mascherine: le vie a rischio assembramenti

Nuova ordinanza del sindaco anti-contagio dopo la decisione presa dal Governo per arginare comportamenti che possono alimentare la diffusione del virus. Il Comune di Gualdo Tadino ha individuato sul territorio comunale gli spazi pubblici all’interno dei quali sia certamente necessario indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le zone individuate sono le seguenti: Piazza Martiri della Libertà e Vicoli adiacenti; Piazza Garibaldi e Vicoli adiacenti; Piazza Mazzini; Piazza Soprammuro; Piazza Dante; Largo AVIS Giardini Pubblici; Corso Piave; Corso Italia ; Via Don Bosco; Via Bersaglieri; Via R. Calai; Via F. Storelli; Via della Rocca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si precisa e si ribadisce - hanno spiegato dal Comune - che la norma è applicabile a tutto il territorio comunale e che le aree individuate con l’ordinanza n. 96 del 21 agosto, sono le aree in cui per le caratteristiche fisiche e di episodi precedenti hanno già visto il verificarsi di fenomeni di assembramento e per le quali, pertanto, si chiede la massima collaborazione di tutti i cittadini con maggiore attenzione e maggior senso civico nel rispettare l’uso delle mascherine. L’elenco, tuttavia, non è da considerarsi esaustivo in ragione dell’onnicomprensività dell’obbligo previsto dall’ordinanza ministeriale in tutte le aree all’aperto che presentino caratteristiche fisiche tali da rendere “più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”.