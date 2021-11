Coronavirus, nuova variante in Sudafrica: vietato l'ingresso in Italia da 7 Paesi

Una nuova variante del Covid con un elevato numero di mutazioni, la B.1.1.529, è stata rilevata in Sudafrica e in Botswana creando allarme nella comunità internazionale, preoccupata per la sua possibile diffusione al di fuori del continente africano. Anche l'Italia è così 'corsa ai ripari' con un'ordinanza firmata di Roberto Speranza.

"Ho firmato una nuova ordinanza - spiega il ministro della Salute in una nota pubblicata nella mattina di oggi (venerdì 26 novembre) sul sito del dicastero - che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. "I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione".