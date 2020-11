Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco di Perugia: scalinate e logge chiuse al pubblico per tutto il giorno

Nuova ordinanza del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, per chiudere al pubblico alcune scalinate del centro storico e le Logge di Braccio. Il provvedimento, spiega il Comune di Perugia, "è stato adottato sulla base delle ultime disposizioni nazionali anti-contagio da Covid 19, in condivisione con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica".

Romizi, con l'ordinanza numero 2009 del 12 novembre, ordina "la chiusura al pubblico, per l’intero arco della giornata, a decorrere dalla data odierna e fino al 22 novembre 2020, delle aree di seguito indicate: la scalinata della Cattedrale di San Lorenzo, sia nella parte che si affaccia su Piazza IV Novembre, che su quella che si affaccia su Piazza Danti, lasciando libero accesso alla Cattedrale, le Logge di Braccio e la scalinata di Palazzo dei Priori, lasciando libero accesso alla Sala dei Notari ed alla Sala della Vaccara".

L’inosservanza del provvedimento, prosegue l'ordinanza, "è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000".

"Nei giorni scorsi - scrive il sindaco nell'ordinanza - si è registrata la presenza di molte persone nell’area del centro storico, nonostante i recenti divieti imposti per fronteggiare l’emergenza coronavirus, con conseguente fenomeno di intensa aggregazione sociale e di ritrovo nelle aree pubbliche ed in quelle aperte all’uso pubblico".

E ancora dall'ordinanza 2009, con la motivazione della chiusura: "Le aree in cui, è stato appurato, sono soliti aggregarsi gruppi di giovani, con rischio di contagio da Covid-19, per il venir meno della misura fondamentale del distanziamento interpersonale, sono da individuare in : la scalinata della Cattedrale di San Lorenzo sia nella parte che si affaccia su Piazza IV Novembre che su quella che si affaccia su Piazza Danti, le Logge di Braccio e la scalinata di Palazzo dei Priori".