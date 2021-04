Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le decisioni per la scuola

Nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, con riferimento al Decreto Legge numero 52 del 22 aprile 2021 di cui si applicano i contenuti.

L'ordinanza numero 29 del 23 aprile, spiega la Regione Umbria, "stabilisce tra l’altro che a decorrere dal 26 aprile e fino al 9 giugno 2021 in tutto il territorio regionale le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, saranno svolte in presenza nella misura del 70 per cento della popolazione studentesca. Le disposizioni sono valide anche per gli studenti iscritti all’anno formativo 2020/2021 dei corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso agenzie formative e gli istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà".

Sempre dal 26 aprile e fino al 31 luglio, "in tutto il territorio regionale, fatte salve le specifiche disposizioni del D.L. n. 52, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da Arpal Umbria possono essere svolti in presenza nella misura massima del 70 per cento degli iscritti. E’ consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado per gli studenti che parteciperanno alle prove Invalsi".