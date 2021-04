Nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per arginare il contagio da coronavirus

Nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per arginare il contagio da coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore mercoledì 7 aprile e rimarrà valida fino all’11 aprile.

Tra le principali novità introdotte, sottolinea la Regione Umbria in una nota, "si svolgeranno in presenza sino all’11 aprile i servizi educatici e le scuole dell’infanzia (0-6 anni), le lezioni delle scuole Primarie e il primo anno delle scuole Secondarie di Primo grado su tutto il territorio regionale. Le altre lezioni si svolgeranno a distanza".

In base all’andamento del contagio si valuteranno progressivamente i provvedimenti da prendere nelle settimane successive, in ambito scolastico e non.

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per la scuola

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per la caccia e la pesca

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per gli spettacoli

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per palestre, piscine e sport

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole per i negozi

Coronavirus, nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria: i divieti