Coronavirus, cinque atleti della nazionale di scherma e due carabinieri positivi

Cinque atleti della nazionale di scherma in ritiro a Cascia e due Carabinieri della Compagnia di Norcia sono risultati positivi al coronavirus nel corso di controlli effettuati dai sanitari della Usl Umbria 2. I cinque atleti e i due carabinieri sono totalmente asintomatici e seguiti dai servizi di sorveglianza sanitaria.

"Sia a Cascia che a Norcia - spiega la nota della Usl - la Usl Umbria 2 è intervenuta tempestivamente con i dirigenti ed il personale del dipartimento di prevenzione e del servizio di igiene e sanità pubblica mantenendo i contatti sia con il medico militare che con il medico della squadra nazionale di scherma. Anche il Cor, la Regione Umbria ed il commissario ad acta per l'emergenza Covid-19 Antonio Onnis sono costantemente informati dai vertici aziendali, il commissario straordinario Massimo De Fino e il direttore sanitario Camillo Giammartino sull'evoluzione della situazione che al momento non desta preoccupazione e sulle misure attivate per il monitoraggio delle condizioni di salute dei soggetti risultati positivi al Covid-19 e per contenere la diffusione del contagio".