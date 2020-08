Coronavirus: assembramenti in discoteca, multato il locale

Assembramenti nella discoteca all'aperto, multato locale a San Giustino. Nel corso del fine settimana gli agenti del Commissariato di Città di Castello, della Compagnia dei Carabinieri di Città di Castello e della Polizia Locale del Comune di San Giustino, hanno verificato il rispetto delle norme anti coronavirus in alcuni locali all’aperto nella zona di Città di Castello e di San Giustino.

In uno dei locali gli agenti hanno trovato oltre 500 persone e il mancato rispetto di alcune delle misure previste dalla normativa anti-Covid, in particolare quella del distanziamento sociale. I poliziotti hanno accertato diversi assembramenti alle casse ed i banconi dei bar. Il gestore del locale è stato multato per 400 euro.