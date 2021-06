Coronavirus, monitoraggio settimanale e indice Rt: i dati delle Regioni

Il Ministero della Salute pubblica il report della Cabina di Regia della settimana dal 31 maggio al 6 giugno. "Tutte le Regioni - si legge nel monitoraggio - sono classificate a rischio basso, tranne una, la Sardegna, a rischio moderato. Tutte le Regioni hanno un Rt medio inferiore a 1 nel limite inferiore del range, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno".

Nel periodo 19 maggio – 1 giugno 2021, spiega la Cabina di Regia, "l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,68 (range 0,67– 0,69), stabile rispetto alla settimana precedente, e sotto l’uno anche nel limite superiore".

E ancora: "Continua il calo nell’incidenza settimanale (26 per 100.000 abitanti). L’incidenza scende in tutte le Regioni ed è sotto il valore di 50 per 100.000 abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio".

Coronavirus, indice Rt: i report regionali