Coronavirus, il monitoraggio settimanale: indice Rt a a 1.26, 19 Regioni a rischio moderato

"Raddoppia l’incidenza settimanale a livello nazionale con evidenza di forte aumento dei casi diagnosticati in quasi tutte le Regioni". Il Ministero della Salute pubblica il monitoraggio della Cabina di Regia dal 12 al 18 luglio.

Secondo il report "sono 19 le Regioni classificate a rischio moderato e due (Basilicata e Valle D’Aosta) a rischio basso". Nel periodo 30 giugno–13 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici "è stato pari a 1,26 (range 0,96– 1,62), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno".

Nessuna Regione, spiega il report, "supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 2%, con un lieve aumento nel numero di persone ricoverate che passa da 157 a 165. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale rimane al 2%".

Report regionali