Coronavirus, Speranza: "Per cambi colore e misure Regioni peserà di più il tasso di ospedalizzazione"

Il ministro della Salute annuncia novità riguardo agli indicatori presi in considerazione per determinare la fascia di rischio dei diversi territori

Con l'incidenza settimanale e l'indice Rt in aumento a livello nazionale alcune Regioni rischiano di tornare dal bianco in fascia gialla, ma l'aumento dei contagi dovuto al crescente diffondersi della variante Delta del Covid non si è finora tradotta in un'automatica crescita dei ricoveri e dei decessi.

Ecco così che Roberto Speranza, ministro della Salute, ha annunciato novità riguardo agli indicatori presi in considerazione per calcolare la fascia di rischio dei diversi territori: "Per cambi colore e misure Regioni peserà di più il tasso di ospedalizzazione - ha spiegato Speranza alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia -. In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori".