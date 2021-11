Coronavirus, vaccini: via alla dose 'booster' anche nella fascia 40-59 anni

In Italia cresce il numero di nuovi casi di Covid e sono in aumento tutti i parametri monitorati, dall'indice Rt all'incidenza fino al tasso di occupazione in aree mediche e in terapia intensiva. Ecco così che dal Ministero della Salute arriva l'ok alla terza dose di vaccino anti-Covid anche ai 40-59enni.

"A partire dal 1° dicembre 2021 - si legge sul sito del dicastero retto da Roberto Speranza - sarà possibile procedere con la somministrazione della dose “booster” (richiamo), con vaccino a m-RNA, anche ai soggetti di età compresa tra i 40 e i 59 anni purché siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.

Lo prevede la circolare del Ministero della Salute dell’11 novembre 2021 'Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19'.

Resta immutata, nell’ambito della campagna di vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19, la priorità della vaccinazione dei soggetti ancora in attesa di iniziare o completare il ciclo vaccinale primario, nonché della somministrazione della dose “booster” alle categorie per le quali è già raccomandata".