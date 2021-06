Coronavirus, a Norcia resta l'obbligo della mascherina all'aperto: ordinanza per la proroga

Nell'Umbria in zona bianca fa eccezione la città di San Benedetto, dove il sindaco Alemanno firma un'ordinanza: "Incidenza superiore a 200 ogni 100.000 abitanti, mascherine fino al 4 luglio"

Stop alle mascherine all'aperto in zona bianca da lunedì 28 giugno, quindi in tutta Italia compresa l'Umbria ma non a Norcia, nel distretto della Valnerina dove l'incidenza resta sopra la media della regione (5 dei 6 nuovi casi di coronavirus del 27 giugno sono stati registrati proprio nella città di San Benedetto).

Dati attentamente monitorati dalla task-force umbra quelli del Comune di Norcia, dove il sindaco Nicola Alemanno ha deciso di firmare un'ordinanza per la prorogare l'obbligo di indossare la protezione fino a domenica 4 luglio compresa.

"L'incidenza di casi settimanali registrata a Norcia si legge in una nota del Comune - è superiore a 200 su 100.000 abitanti e si confida che tale misura possa contribuire a contenere la diffusione e circolazione virale, anche in considerazione del fatto che in questa settimana si completerà la campagna vaccinale emergenziale di tutta la popolazione".