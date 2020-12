Chiede a un cliente di indossare la mascherina, insultato e aggredito: lavoratore finisce al Pronto Soccorso

Nuova denuncia della Filcams Cgil: "Nuovo episodio di violenza e intolleranza in un supermercato della provincia di Perugia, per la precisione ad Assisi, a pochi giorni da uno del tutto analogo avvenuto a Città della Pieve".

Secondo la ricostruzione del sindacato "stavolta l’aggressione, oltre che verbale e a sfondo razzista, è stata anche fisica. La vittima è un giovane lavoratore originario del Senegal, addetto alla vigilanza, che dopo dopo l’episodio e l’intervento delle forze dell'ordine è stato portato al pronto soccorso per medicamenti. Anche stavolta a scatenare la violenza è stata la richiesta da parte del lavoratore ad un cliente di indossare la mascherina, richiesta alla quale il soggetto ha reagito prima con insulti razzisti e poi scagliandosi fisicamente contro il lavoratore".

"Il ripetersi di questi episodi è gravissimo - commenta dalla Filcams Cgil di Perugia - tanto più perché le vittime sono lavoratori che svolgono un compito di difesa della salute collettiva, assicurandosi del rispetto delle regole anti-covid. Inoltre - continua il sindacato - parliamo di addetti alla vigilanza, che hanno retribuzioni molto basso, intorno ai 5 euro l’ora, pur essendo sottoposti a rischi molto elevati, come questi fatti dimostrano. Riteniamo che, anche in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie, con conseguente aumento del flusso di clienti nei supermercati, sia assolutamente necessario rafforzare controlli e misure che possano garantire la sicurezza di chi lavora e della stessa clientela. Lo chiediamo in primo alle istituzioni pubbliche e alle aziende".