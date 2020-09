Coronavirus, nuovo positivo a Marsciano: "Contagiato sul lavoro"

Coronavirus, nuovo caso positivo a Marsciano. "Attualmente - spiega il Comune - è anche l’unico caso di positività presente in tutto il comune. Si tratta di una persona che ha contratto il virus in ambito lavorativo esterno al territorio comunale. È monitorata dalla Usl e sottoposta ad isolamento contumaciale. Sono invece 28 le persone attualmente in quarantena".

“L’amministrazione – afferma il sindaco Francesca Mele – ricorda a tutta la cittadinanza quanto sia importante, in una fase in cui i contagi, come tutti vediamo, stanno aumentando, l’osservanza scrupolosa delle ormai note e consuete norme igienico sanitarie e dei relativi comportamenti per contrastare la diffusione del virus. Dobbiamo tutti, responsabilmente, fare la nostra parte ed un appello lo rivolgo anche a tutti i pubblici esercenti e attività di ogni genere aperte al pubblico: il grande sforzo fin qui profuso è stato determinante per contenere la diffusione del virus e dobbiamo continuare su questa strada, nell’applicazione puntuale delle norme di prevenzione”.