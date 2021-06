Coronavirus, mappa del rischio dell'Ue: il colore dell'Umbria

L'aggiornamento del Centro europeo per il controllo delle malattie: buone notizie per la regione umbra, che passa dal rosso al giallo

Mentre l'Umbria aspetta di entrare in zona bianca (domani potrebbero esserci novità con le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza valide poi dal 7 giugno) non cambia il colore della regione nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza dei contagi da coronavirus nell'Unione Europea.

Uscita a metà maggio dalla fascia in rosso (quella tra i 125 e i 499 casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti), nella mappa aggiornata a oggi (giovedì 3 giugno) l'Umbria resta infatti ancora arancione (fascia tra i 25 e i 125 casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti) come quasi tutto il resto dell'Italia. In rosso scuro (fascia oltre i 500 casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti) ci sono solo Valle d'Aosta e la Calabria, mentre nella Penisola l'unico territorio in verde (fascia sotto i 25 casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti) è il Molise.

