Coronavirus, Magione: dieci nuovi positivi e sei guariti, classe in isolamento

"Dieci nuovi casi e sei guarigioni. Torna a casa una delle persone ricoverate". Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, aggiorna il bollettino sulla situazione coronavirus. "Il quadro sanitario a Magione - spiega - è il seguente: 140 attualmente positivi (+10), 62 guariti (+6), 1 decesso, 196 in isolamento, 1250 in isolamento concluso, 1 classe scolastica in isolamento".

E ancora: "E' stata dimessa - spiega il sindaco -, ed è in isolamento nella propria abitazione, una delle persone positive ricoverate da tempo in ospedale. Sono dieci i nuovi contagi registrati oggi, nessuno di questi ha attinenza con i nostri plessi scolastici. Sono invece sei i guariti. Stabili le condizioni di salute delle altre persone ricoverate, che rimangono quattro in totale".