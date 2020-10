Coronavirus, il bollettino da Magione: 16 nuovi casi e 5 ricoveri in ospedale

"Sedici nuovi casi e una guarigione: raggiunti a Magione 112 attualmente positivi. Cinque le persone ricoverate. Contagiato un dipendente del Comune, in isolamento per gli approfondimenti del caso i colleghi entrati in contatto". Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, pubblica su Facebook il bollettino del contagio da coronavirus.

"Il notevole aumento di questi giorni – che rende Magione tra i primi dieci in Umbria nel rapporto tra numero di casi e popolazione residente – è stato oggetto di approfondimento con le autorità sanitarie. In qualità di sindaco sono in costante contatto Usl Umbria 1 e con il commissario straordinario all’emergenza sanitaria in Umbria Antonio Onnis; oltre che con i colleghi sindaci di Corciano e Passignano, realtà altrettanto colpite dalla crescita dei casi", sottolinea Chiodini.

Il bollettino - "Crescono ancora gli attualmente positivi nel nostro territorio e in tutti i comuni limitrofi - spiega il sindaco - . A Magione il salto dei contagi porta il totale a 112. Nessuno dei nuovi casi riguarda minori in età scolare. Si registrano cinque ricoveri, alcuni di questi sono in gravi condizioni. Tra i ricoverati, seppur in uno stato di salute non eccessivamente preoccupante, anche l'ospite della residenza "Ex Ospedaletto"".

Poi c'è il caso di coronavirus in Comune: "Siamo stati prudenzialmente obbligati a chiudere al pubblico – fino a sabato 24 ottobre – gli uffici comunali per la notizia di una persona positiva tra i dipendenti. Diversi colleghi, entrati in contatto nei giorni scorsi, sono al momento in isolamento e si è in attesa del responso di alcuni tamponi. Gli uffici non interrompono la propria operatività, ma viene interdetto l'ingresso agli esterni. Gli utenti potranno comunque interloquire con il personale telefonicamente, via email, nonché trasmettere documenti e istanze tramite posta certificata (Pec). Le due sedi dell'ente sono in corso di sanificazione".

Il quadro sanitario a Magione, conclude il sindaco, è il seguente: "112 attualmente positivi (+15), 35 guariti (+1), 150 in isolamento, 1195 in isolamento concluso, 2 classi scolastiche in isolamento (-1)".